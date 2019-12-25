Сенатор от Крыма предложила Украине порадоваться за Крымский мост

Ольга Ковитиди едет из Москвы в Симферополь на поезде «Таврия». Она призвала украинцев порадоваться реализации важного масштабного проекта.

«С сороковых годов прошлого века остро стоял вопрос строительства моста, который соединил бы Тамань и Крымский полуостров, — пояснила Ковитиди. — Этот вопрос был стратегически важен для Советского Союза, но реализовать этот проект стало возможным только сейчас. Волевое решение главы нашего государства, слаженный героический труд мостостроителей, вклад всех граждан России — все это позволило в минимальные сроки реализовать этот амбициозный проект».

Сенатор напомнила, каким технически сложным было строительство: «Работы велись не только на земле, но и под водой».

«Поезд, в котором мы едем, это не просто поезд. Для нас, жителей Крыма, это часть важнейшей транспортной артерии, связывающей нас с остальными регионами России. Ведь транспортные магистрали, особенно такие уникальные, — это кровеносные сосуды для развития экономики, бизнеса, а значит — для развития всего полуострова», — отметила Ковитиди.

Сенатор выразила уверенность, что украинским властям скоро будет стыдно за возбуждение уголовного дела против пассажиров крымских поездов.

«Мы искренне желаем, чтобы на Украине тоже были такие же радостные события, как открытие нашего Крымского моста, открытие железнодорожного сообщения по нему, и приглашаем граждан этой страны по нему проехать. Крымский мост — это достояние России, результат нашего общего труда», — заключила Ковитиди.

Ранее стало известно, что украинская прокуратура возбудила уголовное дело о незаконном нарушении границ Украины из-за запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.