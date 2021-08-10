Госдума обратилась к властям Киргизии из-за нападения на девушку за русский язык

Совет Государственной думы подготовит обращение к спикеру парламента Киргизии с просьбой лично проконтролировать ситуацию с нападением на русскоязычную девушку. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.

«Это не первый случай, недопустимый, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального, и это положение закреплено в Конституции страны. Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей», — написал Вячеслав Володин.

Скандальная ситуация произошла на днях в Бишкеке. Пьяный покупатель набросился на девушку, которая работает в игротеке SMagic в местном «Технопарке». Как позже сообщили администраторы, посетителю не понравилось, что девушка поговорила с ним на русском языке.

Позде сотрудница перешла на киргизский, но возмущенного покупателя уже было не остановить. Он начал оскорблять девушку, а потом схватил калькулятор и бросил ей в голову. Посетитель пришел в нетрезвом состоянии и привел с собой ребенка. По словам администрации, сначала его задержала местная милиция, но очень скоро его отпустила. Мужчина вернулся в игротеку, продолжил оскорблять сотрудников и заверять, что за это ему ничего не будет. Теперь сотрудники магазина опасаются, что этот случай вообще останется безнаказанным.

Недавно стало известно, что националисты в Казахстане проводят языковые рейды. Они проверят магазины и оценивают, умеют ли сотрудники общаться по-казахски. Тех, кто не умеет, называют гастарбайтерами и выкладывают видео в интернет. Одну женщину даже заставили извиниться перед камерой — за то, что она напомнила, что один из городов строили русские.