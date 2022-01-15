Госдепу заявили об отсутствии альтернативы российскому газу

В случае срыва поставок газа из России, ему практически нет альтернативы. Такое заявление сделали госдепартаменту США несколько энергетических компаний. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников и источники в сфере промышленности.

По информации агентства, власти США провели переговоры с рядом международных энергетических компаний, обсудив с ними планы действий в чрезвычайных ситуациях, касающихся поставок природного газа в Европу в случае, если поставки сорвет гипотетический конфликт России и Украины.

Как рассказали источники, дипломаты поинтеесовались у компаний, откуда можно будет при необходимости получать газ. В компаниях сообщили, что мировые поставки газа имеют ограниченный характер и для замещения импорта из России в наличии имеется мало топлива.

В результате, по иимеющимся данным, США пообещали оказать поддержку Европе в случае нехватки энергии.

Ранее член комитета Сената по иностранным делам Марко Рубио выступил с собственным проектом антироссийских ограничений. Документ, который он обнародовал, получил название «Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022». Если в отношении Украины со стороны России проявится агрессия, сенатор предлагает ввести ограничительные меры против ведущих официальных лиц страны. В список он включил президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу.