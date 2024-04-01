Мир 01 апреля 2024, 14:50 Госдепу США поставили задачу снять с Украины ответственность за теракт в «Крокусе» СВР уличила США в попытках снять с Украины ответственность за теракт в «Крокусе» РИА «Новости»

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Госдепу и спецслужбам США поставили задачу снять с президента Украины Владимира Зеленского и его окружения подозрения в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Службу внешней разведки России.

«По поступающей информации, Госдепартаменту, спецслужбам США, аффилированным с ними НПО и СМИ поставлена задача снять у мирового сообщества любые подозрения по поводу причастности к преступлению Зеленского и его окружения», — отметили в СВР.

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Там также обратили внимание на тот факт, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена пытается сформировать ложную картину теракта в подмосковном концертном зале, «выгораживая» причастных к трагедии. Американцы занялись этим еще до того, «как успел остыть пепел».

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Жертвами случившегося стали 144 человека, еще 551 получил ранения. Следователи изучат документы МЧС России по делу о теракте.