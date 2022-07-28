Госдеп запросил проведение разговора Блинкена с Лавровым

Власти США надеются на проведение разговора госсекретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Американское ведомство уже направило запрос российским коллегам.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил об этом на брифинге. Его трансляцию провели на YouTube-канале ведомства.

«Мы запросили разговор с министром иностранных дел Лавровым вчера и все еще надеемся, что он состоится на днях», — подчеркнул Прайс.

Во внешнеполитическом ведомстве США добавили, что Блинкен рассчитывает обсудить с Лавровым ситуацию на Украине. Американская сторона намерена обменяться мнениями о продуктовой сделке и потенциальном обмене заключенными. Позже Нед Прайс уточнил, что госсекретарь не станет поднимать темы Украины и нормализации российско-американских отношений.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия и США ведут переговоры об обмене заключенными. Конкретных результатов пока нет, отметила она.