Мир 05 марта 2024, 23:19 Госдеп заявил, что ВСУ приготовили «сюрпризы» для России Госдеп США: у Украины есть план по достижению побед на поле боя

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США считают, что у Украины есть план для достижения результатов на поле боя. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«У них есть в запасе несколько сюрпризов. Мы с нетерпением ждем результатов», — сказал он.

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При этом чиновник не стал раскрывать детали того, что он имеет в виду.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не выполнил свое обещание передать Украине один миллион артиллерийских снарядов к марту. Украинские войска столкнулись с критической нехваткой боеприпасов, а россияне могут прорвать их оборону к лету. Теперь европейские союзники изо всех сил пытаются выполнить обязательства по поставке Украине военной техники.