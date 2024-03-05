05 марта 2024, 15:10
ЕС не выполнил обещание по поставкам оружия Украине
Bloomberg: страны Евросоюза соберут деньги на боеприпасы для Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон уже на этой неделе может объявить о намерении поддержать предложение Чехии по закупке сотен тысяч артиллерийских снарядов из стран за пределами Европейского Союза для поддержки Украины. Об этом сообщили источники агентства Bloomberg.
«Германия, Нидерланды и Дания присоединились к Франции и поддержали план закупки боеприпасов, не входящих в ЕС», — написали авторы материала.
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Макрон намерен обсудить это предложение с премьер-министром Чехии Петром Фиалой во время поездки в Прагу. После этого пройдет отдельное обсуждение министров обороны и иностранных дел Евросоюза.
«Европейские союзники изо всех сил пытаются выполнить обязательства по поставке Киеву военной техники <…>, а украинские официальные лица обеспокоены тем, что российские войска могут прорвать их оборону к лету», — добавили журналисты.
Евросоюз уже не выполнил свое обещание передать Украине один миллион артиллерийских снарядов к марту. Украинские войска столкнулись с критической нехваткой боеприпасов.
Ранее поезд, перевозивший военный груз для ВСУ, пустили под откос на Купянском направлении. Состав сошел с рельсов у станции «86-й километр» из-за повреждения железнодорожных путей. В итоге доставку вооружения, техники и боеприпасов задержали на полдня.
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