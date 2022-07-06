Госдеп заявил, что США ждут от России повода для встречи Лаврова и Блинкена
Госдеп США: Россия должна дать США повод для переговоров Лаврова и Блинкена
В США выразили надежду на двустороннюю встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена. Повод для этого должна предоставить Россия.
Представитель Госдепартамента заявил в ходе телефонного брифинга, что пока подобный контакт в Соединенных Штатах считают неуместным. Его слова привело РИА «Новости».
«Мы бы хотели, чтобы Россия дала повод для двусторонней встречи с министром Лавровым», — подчеркнули в Госдепе.
Время для встречи глав дипломатий США и РФ на полях министерской встречи G20 в Индонезии 7–8 июля в американском ведомстве назвали неподходящим. Госдеп уже отмечал, что подобный разговор на саммите не запланирован, однако Блинкен примет участие в мероприятиях «двадцатки» в полном объеме.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что участие президента РФ Владимира Путина в G20 обязательно.