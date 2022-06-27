Глава Еврокомиссии не поддержала бойкот России на саммите G20

Саммит G20 на Бали должен пройти с участием Владимира Путина. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью телеканалу ZDF выступила против бойкота.

Она заявила, что невозможно провести саммит «Большой двадцатки» без участия президента России. Институт G20, по словам главы Еврокомиссии, слишком важен.

«Я думаю, будет лучше, если он придет, сказать ему в лицо, что мы думаем. И тогда он тоже должен занять позицию», — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Западные страны во главе с США потребовали от Индонезии как страны-председателя саммита G20 в этом году отстранить Россию от участия во встрече в ноябре. Однако она не стала этого делать и разослала приглашения лидерам всех стран. Кроме того, на саммит пригласили Украину, хотя она не входит в состав «Большой двадцатки».