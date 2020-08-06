Госдеп выпустил доклад о российской пропаганде. Посольство РФ увидело в нем желание лишить мир альтернативы

Доклад Госдепартамента США на тему российской пропаганды перечеркивает попытки России возобновить сотрудничество с этой страной в сферах, от которых зависит безопасность во всем мире. Об этом заявили представители посольства РФ в Соединенных Штатах.

«Государственному департаменту крайне не нравится существование альтернативных источников информации. Любой голос, противоречащий Вашингтону, объявляется „дезинформацией“ на службе „Кремля“ и российских спецслужб», — заявили дипломаты в Facebook.

Диппредставители отметил, что ситуация становится абсурдной. Все из-за того, что Вашингтон посчитал официальной позицией Москвы высказывания руководителя партии ЛДПР Владимира Жириновского и мнение частной радиостанции «Говорит Москва».

Ранее Госдепартамент США опубликовал работу под названием «Основы дезинформации и пропаганды России». В нем шла речь о российской «дезинформационной и пропагандистской экосистеме».

Авторы доклада рассказали о пяти «опорах российской пропаганды»: официальные правительственные коммуникации (сообщения Кремля, МИД РФ, официальные правительственные аккаунты в соцсетях), финансируемое государством глобальное вещание, культивация подручных ресурсов (ориентированная на Россию глобальная торговля, языковые центры, распространение нарративной информации) и дезинформация в социальных сетях и киберпространстве. Об этом сообщил РБК.

Также в качестве примеров пропаганды в докладе ссылаются на материалы RT, телеканала «Россия 24», РИА «Новости» и других СМИ. Однако никаких доказательств того, что они распространяют дезинформацию, нет. Об этом написало РИА «ФАН».

Недавно спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Россия вновь вмешивается в американские президентские выборы.