Госдеп ушел от ответа о причинах возвращения посла США из России

Американский посол в России Джон Салливан вернется на родину для проведения консультаций с администрацией и встречи с семьей. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс так и не признал прямо, что дипломат покидает Москву по рекомендации российской стороны.

На состоявшемся брифинге Прайс подчеркнул, что Салливана не выслали. Слова представителя Госдепа привел ТАСС.

«Послушайте, я позволю российскому правительству выступать с любыми советами, которые они дают послу. <…> Он возвращается домой, чтобы провести консультации с администрацией, сделать перерыв, чтобы повидаться с семьей», — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что послу никто не приказывал покинуть Россию, и он вернется в Москву в ближайшие недели. Нед Прайс признал, что время для этого подходящее, так как новая администрация вырабатывает сейчас новую стратегию общения с РФ.

«И сейчас, со всем этим позади нас, наступает хорошее время для того, чтобы посол вернулся, чтобы провести эти консультации, чтобы он смог увидеть свою семью. <…> И я ожидаю, что он вернется в Москву в ближайшие недели», — сказал дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что помощник президента РФ Юрий Ушаков посоветовал Салливану вернуться в Вашингтон для консультаций.

Первоначальное нежелание американского дипломата покидать Москву ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин объяснил растерянностью после действий Москвы.