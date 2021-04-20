Политолог объяснил отказ американского посла покинуть Россию

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин объяснил отказ посла США в Москве Джона Салливана покинуть Россию. По его мнению, это является реакцией на решение нашей страны уменьшить число служащих в американских посольствах, написала «Общественная служба новостей».

Отмечается, что Салливан не уехал из России, проигнорировав рекомендации отправиться в Вашингтон на консультации. Согласно данным журналистов, посол считает, что РФ «должна заставить его уехать». Спустя некоторое время он изменил свое мнение и заявил, что собирается отправиться в США.

Как считает Блохин, американский политический деятель продемонстрировал непродуманную и неконтролируемую реакцию.

«Очевидно, что Салливан сейчас столкнется с проблемами по управлению и это такая реакция, вызванная действиями России. Не исключаю, что это было эмоциональной, непродуманной и неконтролируемой, гневной реакцией», — уточнил политолог.

Он добавил, что о разрыве дипотношений не может идти и речи.