Госдеп США сообщил об ожидании новых контактов с Россией

США ожидают новых контактов с Россией уже в самые ближайшие дни. Об этом сообщил руководитель пресс-службы госдепартамента Нед Прайс.

«Мы ожидаем дополнительных дипломатических контактов с Российской Федерацией. Мы надеемся, что в ближайшие дни взаимодействие состоится, мы надеемся, что этот дипломатический путь продолжится, но, что еще более важно, мы надеемся, что он принесет свои плоды», — сказал Прайс.

Он также добавил, что Штаты рассчитывают на продолжение взаимодействия с Россией при условии сохранения статус-кво в ситуации с Украиной.

«Но мы четко понимаем, что дипломатия и диалог могут принести результаты только в том случае, если они будут проходить в условиях деэскалации», — сказал представитель госдепа.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности прошли 10 января в Женеве. Встреча длилась более семи часов за закрытыми дверями. Российскую делегацию возглавлял заместитель главы МИД Сергей Рябков, американскую — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

По итогам переговоров Нед Прайс заявил, что США готовы выслушать от России любые предложения, но не все из них станут обсуждать. В числе последних — вопрос о возможном вступлении третьих стран в НАТО.