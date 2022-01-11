Госдеп назвал предложение России, которое США не готовы обсуждать

США готовы выслушать от России любые предложения, но не все из них станут обсуждать. В числе последних — вопрос о возможном вступлении третьих стран в НАТО. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, его слова привело РИА «Новости».

«Мы предельно четко обозначили, что есть вопросы, которые не стоят на повестке дня. Точнее, так: Россия может вынести их на повестку переговоров, но есть вещи, по которым мы не будем взаимодействовать», — сказал Прайс, говоря об итогах переговоров РФ и США в Женеве.

Один из таких вопросов — так называемая «политика открытых дверей», которую проводит Североатлантический альянс. По словам Прайса, это «один из основополагающих элементов НАТО». Он подчеркнул, что ни одна страна не может навязывать другим собственную волю в вопросах вступления в те или иные организации и альянсы.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности прошли 10 января в Женеве. Встреча длилась более семи часов за закрытыми дверями. Российскую делегацию возглавляь заместитель главы МИД Сергей Рябков, американскую — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

Ранее Рябков оценил итоги переговоров. Дипломат отметил, что разговор с США по гарантиям безопасности был сложным и профессиональным, без попыток что-либо приукрашивать и обходить острые углы.