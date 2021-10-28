Госдеп США пожаловался на нехватку персонала в посольстве в Москве

В американском посольстве в России не хватает персонала. В следующем году дипведомство может свести работу просто к охране здания. Об этом сообщило AFP со ссылкой на представителя Государственного департамента Соединенных Штатов.

«Мы столкнемся с ситуацией, не в следующем месяце, но где-то в следующем году, когда нам будет трудно заниматься чем-то помимо присмотра за зданием посольства. <...> Нам необходимо быстрее добиться прогресса [в сложившейся ситуации]», — приводит агентство слова собеседника.

Представитель Госдепа добавил, что сейчас в посольстве некому выполнять базовые задачи. Он подчеркнул, что при таких условиях рассылка дипломатических посланий может приостановиться.

Весной посольство США в Москве приостановило оказание всех визовых услуг, кроме дипломатических и иммиграционных. В ведомстве это решение связали с позицией российских властей о запрете найма на работу местных жителей и иностранцев. Американские дипломаты также больше не оказывают услуг в консульствах во Владивостоке и Екатеринбурге.