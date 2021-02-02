Госдеп США пообещал военную и экономическую помощь Украине

Американская сторона будет оказывать Украине активную экономическую и военную помощь. Такое обещание главе украинского МИД Дмитрию Кулебе дал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Он пообещал продолжать активную экономическую и военную помощь Украине», — сообщил об итогах телефонных переговоров сторон представитель Госдепартамента Нед Прайс. Цитату привело РИА «Новости».

По словам Блинкета, США уделяют особое внимание суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины. Во время переговоров госсекретарь обсудил с министром действия Киева по борьбе с пандемией. Также стороны затронули тему достижения дипломатического урегулирования ситуации на востоке Украины и в Крыму.

Кроме того, Блинкет и Кулеба обсудили борьбу с коррупцией и экономические реформы.

Ранее Кулеба поделился деталями переговоров с Блинкетом в Twitter. Он написал, что впервые общался с американским госсекретарем. Министр отметил, что ему удалось договориться о «более амбициозном» партнерстве двух стран.