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    02 февраля 2021, 02:22

    Киев рассказал о планах на «более амбициозное» партнерство с США

    Александра Ломейко

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба переговорил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны договорились о «более амбициозном» партнерстве двух государств.

    Содержание беседы Кулеба рассказал в Twitter, отметив, что впервые разговаривал с Блинкеном.

    «Мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США, договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день», — написал украинский министр иностранных дел.

    Он выразил США благодарность за «непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины».

    Американские сенаторы утвердили кандидатуру Энтони Блинкена на должность госсекретаря на прошлой неделе. На слушаниях в Сенате он пообещал возродить международные соглашения, чтобы противостоять «исходящим от Ирана и России» угрозам.

    В ходе предвыборной кампании Байдена Блинкен выступал в роли его главного советника, консультируя по вопросам внешней политики. Джо Байден назвал своего соратника «суперзвездой».