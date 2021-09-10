Завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» — это большая победа России и «Газпрома». Об этом «360» заявил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Эксперт напомнил, что Россия достроила «Северный поток — 2», несмотря на санкции и уход некоторых подрядчиков. «Газпром» смог мобилизовать силы и технику для того, чтобы завершить этот стратегический проект. Россия получила новые компетенции в сфере строительства морских газопроводов, что является перспективным направлением развития газовой отрасли, доставки газа на рынки и разработки офшорных месторождений.

«Что касается европейских рынков, то „Северный поток — 2“ нужен не когда-то в будущем, а прямо сейчас, чтобы стабилизировать ситуацию, вернуть цены из того космоса, куда они улетели», — отметил Гривач.

Цены на газ в Европе поднялись из-за дефицита и заполнения подземных хранилищ. На ситуацию повлияли также отток сжиженного природного газа и сокращение собственной добычи.

«Успешный запуск „Северного потока — 2“, который должен последовать за успешным завершением строительства — это, что называется, must have („то, без чего нельзя обойтись“ — прим. ред.)», — сказал Гривач.

Перед запуском газопровода компании-оператору Nord Stream 2 AG нужно завершить процедуру сертификации в соответствии с европейскими правилами и другие мероприятия.

«Первая нитка, как я понимаю, либо уже готова, либо будет готова в ближайшие недели, чтобы начать поставки уже даже с начала газового года, который стартует 1 октября», — отметил эксперт.

На второй нитке, которую сегодня достроили, еще должны пройти пусконаладочные работы. Эти процедуры тоже должны быть завершены в ближайшие два-три месяца, указал Гривач.

«Европейским регуляторам предстоит либо очертить рамки, как инфраструктура будет работать, либо поставить под угрозу европейский рынок газа в предстоящие несколько месяцев», — заключил Гривач.

Нелегкий путь «Северного потока — 2»

«Газпром» объявил о полном завершении строительства газопровода 10 сентября.

Газопровод «Северный поток — 2» из России в Германию состоит из двух ниток, каждая из которых имеет протяженность 1234 километра, общей мощностью 55 кубометров газа в год. Магистраль проходит через территории России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Укладку трубопровода начали в Балтийском море в 2018 году. Ее планировали завершить в конце 2019 года, но сроки были сдвинуты из-за санкций США. Из-за американских ограничений из проекта вышли ряд зарубежных подрядчиков. Спустя два года США признали санкции против газопровода неэффективными.

Россия завершала строительство газопровода своими силами. Для этого были использованы корабли-трубоукладчики «Академик Черский» и «Фортуна». Первая нитка была готова 10 июня 2021 года. А 6 сентября в Балтийском море завершили сварку последней трубы.