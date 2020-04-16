Госдеп США обвинил Россию в экспериментах с ядерным оружием

Госдепартамент США передал в Конгресс доклад с очередным обвинением в адрес России. На этот раз Москву заподозрили в неких экспериментах с ядерным оружием.

«США считают, что Россия проводила эксперименты, связанные с ядерным оружием, которые вызвали высвобождение ядерной энергии», — приводит РИА «Новости» текст документа.

Никаких доказательств проведения этих экспериментов в докладе нет. В Госдепе считают, что Россия проводит испытания таким образом, что ядерная энергия высвобождается из взрывного контейнера. Это вызывает у Соединенных Штатов беспокойство.

По мнению авторов документа, РФ может не полностью соблюдать условия договора между СССР и США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия от 1974 года. Американская сторона допустила, что Москва не уведомляет Вашингтон о своих экспериментах.

Договор между СССР и США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия подписали в июле 1974 года. Он ограничивает порог мощности экспериментов. Согласно документу, стороны обязаны сообщать друг другу о предстоящих тестах. Ранее космическое командование ВВС США заявило об испытании Россией противоспутниковой ракеты и назвало это угрозой.