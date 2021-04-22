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    22 апреля 2021, 04:58

    Госдеп США анонсировал трудности при возвращении к СВПД с Ираном

    Анастасия Кукова

    На непрямых переговорах в Вене у Вашингтона появилось больше понимания, на каких условиях США и Иран смогут возродить Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВДП). Но осталось еще много трудностей, которые придется преодолеть.

    Госдеп США анонсировал трудности при возвращении к СВПД с Ираном

    Об этом журналистам заявил высокопоставленный представитель американского Госдепартамента.

    «У США есть лучше понимание относительно того, что нужно сделать, чтобы соответствовать СВПД, и у Ирана есть такое же понимание… Но прояснение этого не означает консенсуса», — цитирует его РИА «Новости».

    Чиновник назвал переговоры многораундовыми, так как ситуация до сих пор не слишком изменилась.

    «Мы еще не близки к окончанию … остается много трудностей, которые нужно преодолеть», — сказал представитель Госдепа.

    Он добавил, что Ирану был передан список санкций, которые могут быть сняты если Тегеран вернется к исполнению обязательств в рамках СВДП. Представитель Госдепа отказался вдаваться в детали, но предположил, что иранские политики сейчас имеют ясное представление о позиции Вашингтона, и санкциях, которые будут сняты.

    Пока ответные шаги Тегерана и порядок отмены ограничительных мер не обсуждаются.

    «Мы еще работаем над вопросами в нашей собственной системе, это сложные оценки», — приводит слова дипломата RT.

    На днях агентство АР сообщило, что Иран начал обогащение урана до чистоты (60%), приближаясь к уровням оружейного качества (90%). Глава Организации по атомной энергии Ирана, Али Акбар Салехи сообщил, что сейчас производится девять граммов обогащенного урана в час. В ближайшие дни эта цифра снизится до пяти граммов в час.

    Ранее в Белом доме признали, что кампания максимального давления на Иран администрации экс-президента страны Дональда Трампа провалилась.