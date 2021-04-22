Госдеп США анонсировал трудности при возвращении к СВПД с Ираном

На непрямых переговорах в Вене у Вашингтона появилось больше понимания, на каких условиях США и Иран смогут возродить Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВДП). Но осталось еще много трудностей, которые придется преодолеть.

Об этом журналистам заявил высокопоставленный представитель американского Госдепартамента.

«У США есть лучше понимание относительно того, что нужно сделать, чтобы соответствовать СВПД, и у Ирана есть такое же понимание… Но прояснение этого не означает консенсуса», — цитирует его РИА «Новости».

Чиновник назвал переговоры многораундовыми, так как ситуация до сих пор не слишком изменилась.

«Мы еще не близки к окончанию … остается много трудностей, которые нужно преодолеть», — сказал представитель Госдепа.

Он добавил, что Ирану был передан список санкций, которые могут быть сняты если Тегеран вернется к исполнению обязательств в рамках СВДП. Представитель Госдепа отказался вдаваться в детали, но предположил, что иранские политики сейчас имеют ясное представление о позиции Вашингтона, и санкциях, которые будут сняты.

Пока ответные шаги Тегерана и порядок отмены ограничительных мер не обсуждаются.

«Мы еще работаем над вопросами в нашей собственной системе, это сложные оценки», — приводит слова дипломата RT.

На днях агентство АР сообщило, что Иран начал обогащение урана до чистоты (60%), приближаясь к уровням оружейного качества (90%). Глава Организации по атомной энергии Ирана, Али Акбар Салехи сообщил, что сейчас производится девять граммов обогащенного урана в час. В ближайшие дни эта цифра снизится до пяти граммов в час.

Ранее в Белом доме признали, что кампания максимального давления на Иран администрации экс-президента страны Дональда Трампа провалилась.