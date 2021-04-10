Госдеп заявил о провале попытки давления на Иран

Попытка предыдущей американской администрации максимально надавить на Иран провалилась. Президент Джо Байден будет действовать иначе, заявил журналистам высокопоставленный представитель Госдепартамента.

«Мы начинаем с того принципа, что кампания максимального давления, выход [США] из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий — соглашения по иранской ядерной программе — ред.) и введенные санкции попросту не преуспели в том, чтобы Америка и американский народ оказались в большей безопасности», — привел его слова ТАСС.

«Кампания максимального давления провалилась», — признал чиновник.

В Австрии проходят непрямые переговоры США и Ирана по возвращению к ядерной сделке, из которой Вашингтон вышел в 2018 году.

Посредники из Франции, Великобритании и Германии совершают поездки между двумя гостиницами в Вене, в которых разместились делегации Ирана и США.

По словам представителя Госдепартамента, Вашингтон готов снять часть санкций при возвращении Тегерана к ядерной сделке. В Белом доме надеются, что Иран «займет прагматичную позицию».

«Если Иран будет держаться позиции, что все санкции с 2017 года должны быть сняты, то мы зайдем в тупик», — привело слова чиновника РИА «Новости».