Госдеп счел «слишком острой» реакцию Китая на визит американских конгрессменов на Тайвань
Госдепа США: Китай «слишком остро» ответил на визит конгрессменов на Тайвань
В США отметили, что Китай «слишком остро» отреагировал на визит делегации конгрессменов США во главе с сенатором Эдом Марки на Тайвань. Американская сторона назвала визиты мирными.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил на традиционном брифинге, что члены Конгресса посещали Тайвань десятилетиями и не прекратят это делать.
«Только в нынешнем году Тайвань посетили около 10 или более делегаций конгресса. <…> КНР слишком остро отреагировала», — подчеркнул он.
Поездки американских делегаций, по его словам, не противоречат давней политике «одного Китая», которой придерживаются Соединенные Штаты.
«Главный факт заключается в том, что это мирные визиты членов конгресса, которые едут туда, чтобы продемонстрировать свою поддержку народу Тайваня», — заметил Прайс.
Он назвал излишним любой ответ, подразумевающий воинственную риторику, военные маневры или провокации.
В Госдепе предположили, что Китай запланировал изменение статуса-кво в отношении острова и хочет расшатать его основу. Ответ США на действия КНР Прайс счел «взвешенным и ответственным».
«Мы ясно дали понять, что не намерены идти на эскалацию и что причин для кризиса нет», — сказал Прайс.
Соединенные Штаты, подчеркнул он, не откажутся от любых действий в регионе, которые соответствуют международному праву.