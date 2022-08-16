Госдеп счел «слишком острой» реакцию Китая на визит американских конгрессменов на Тайвань

В США отметили, что Китай «слишком остро» отреагировал на визит делегации конгрессменов США во главе с сенатором Эдом Марки на Тайвань. Американская сторона назвала визиты мирными.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил на традиционном брифинге, что члены Конгресса посещали Тайвань десятилетиями и не прекратят это делать.

«Только в нынешнем году Тайвань посетили около 10 или более делегаций конгресса. <…> КНР слишком остро отреагировала», — подчеркнул он.

Поездки американских делегаций, по его словам, не противоречат давней политике «одного Китая», которой придерживаются Соединенные Штаты.

«Главный факт заключается в том, что это мирные визиты членов конгресса, которые едут туда, чтобы продемонстрировать свою поддержку народу Тайваня», — заметил Прайс.

Он назвал излишним любой ответ, подразумевающий воинственную риторику, военные маневры или провокации.

В Госдепе предположили, что Китай запланировал изменение статуса-кво в отношении острова и хочет расшатать его основу. Ответ США на действия КНР Прайс счел «взвешенным и ответственным».

«Мы ясно дали понять, что не намерены идти на эскалацию и что причин для кризиса нет», — сказал Прайс.

Соединенные Штаты, подчеркнул он, не откажутся от любых действий в регионе, которые соответствуют международному праву.