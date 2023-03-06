06 марта 2023, 23:05
Госдеп рассказал о встрече посла Антонова с коллегами
Представитель Госдепа Прайс: Антонов недавно встречался с коллегами из ведомства
Посол России в США Анатолий Антонов в недавнем прошлом встречался с коллегами из Госдепа, об этом сообщил на брифинге представитель ведомства Нед Прайс. Слова американского дипломата передал ТАСС.
«Да, не вдаваясь в детали могу сказать, что посол Антонов провел ряд контактов, в том числе личных, и в последнее время с соответствующими сотрудниками Госдепартамента», — сообщил Прайс.
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Дипломат отметил, что линии связи между Россией и Соединенными Штатами остаются открытыми, и посол Антонов является одним из аспектов этой коммуникации.
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Государственного секретаря США Энтони Блинкена поймали на лжи. Он заявил, что на полях встречи глав МИД G20 в Нью-Дели обсудил с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым вопрос о возможном обмене американца Пола Уилана. Однако выяснилось, что госсекретарь «даже не заикался» на эту тему. Представитель российского МИД Мария Захарова призвала не верить словам Госдепа об Уилане.
США
Госдеп США
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