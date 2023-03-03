Мир 03 марта 2023, 10:17 Государственного секретаря США поймали на лжи Представитель МИД Захарова обвинила госсекретаря Блинкена во лжи насчет обмена Пола Уилана Викимедиа

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен в беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях встречи глав МИД G20 в Нью-Дели не обсуждал вопрос о возможном обмене американца Пола Уилана. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

«Уточнила у Сергея Викторовича про тему Уилана на встрече с Блинкеном. Ой, как интересно! Выяснилось, что государственный секретарь США даже не заикался на эту тему. Просто невероятное поведение администрации Штатов! Все, что говорили в Госдепе по теме Уилана, является ложью», — написала Захарова.

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Блинкен на пресс-конференции в четверг рассказывал, что обращался к российскому коллеге с просьбой рассмотреть предложения Штатов по обмену осужденного за шпионаж американца Пола Уилана.

Гражданина США Пола Уилана осудили в России в 2020 году за шпионаж. Ранее Захарова отметила, что в целом заявления Блинкена о якобы обстоятельном разговоре с Лавровым являются рекламой и самопиаром.