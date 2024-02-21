Мир 21 февраля 2024, 03:05 Госдеп прокомментировал удары Украины по российским городам США заявили, что не позволяют ВСУ проводить операции на территории РФ РИА «Новости»

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Американская военная помощь Украине не предполагает предоставление ВСУ возможности проводить боевые операции на российской территории. Об этом РИА «Новости» заявил представитель Госдепартамента США.

По его словам, Вашингтон занимается лишь поставками вооружений и обучением личного состава украинской армии.

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«Наша позиция по этому поводу остается довольно четкой: как вы знаете, мы не даем возможности и не поощряем атаки внутри России», — подчеркнул представитель ведомства.

В Госдепе добавили, что Вашингтон остается «сфокусирован на предоставлении ВСУ оборудования и обучения».

Ранее сообщалось, что США отправят на Украину группу специалистов, которые проконтролируют развитие военно-промышленного комплекса страны. Визит экспертов запланировали на март. Они также займутся организацией надзора над использованием поставленных вооружений.