Мир 14 февраля 2024, 08:53 Экспертную группу из США отправят в Киев поднимать военную промышленность Госдеп США: в марте в Киев приедут эксперты для содействия ВПК Украины РИА «Новости»

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США отправят на Украину группу специалистов, которые проконтролируют развитие военно-промышленного комплекса страны. Визит экспертов запланировали на март, объявила помощник госсекретаря по военно-политическим делам Джессика Льюис. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В следующем месяце Госдеп совместно с Американским институтом мира (USIP) отправит в Киев группу экспертов старшего уровня, чтобы оказать содействие министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины», — сказала она.

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Специалисты, по словам Джессики Люис, помогут в регулировании и управлении развитием собственного военно-промышленного сектора экономики. Она добавила, что Госдеп США займется организацией надзора над использованием поставленных вооружений. Дипломат назвала введение контроля одним из ключевых аспектов долгосрочного сотрудничества в сфере безопасности.

Поставленное Украине оружие заметили в Африке. Доктор наук в области изучения мира и конфликтов Мариам Шах заявила, что оно попало на черный рынок.