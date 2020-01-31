Госдеп потребовал от России вернуть Крым. Что, опять?

В США пообещали вводить антироссийские санкции до тех пор, пока Москва не прекратит войну на Донбассе и не вернет Крым Украине. Позицию Госдепартамента выразила представитель ведомства Морган Ортагус.

В своем Twitter-аккаунте она написала пост, посвященный запретительным мерам в отношении Москвы.

«Сегодня мы чтим жизни тех, кто погиб в результате российской агрессии в Украине. Мы будем продолжать вводить санкции против России до тех пор, пока она не вернет мир на Донбасс и не прекратит оккупацию Крыма. Мы поддерживаем Украину», — написала Ортагус.

Вернуть Крым Киеву и «положить конец военному вмешательству (…) на востоке Украины» 31 января призвала Москву Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ).

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что принятая резолюция является примерном инерции мышления, поразившей ассамблею.