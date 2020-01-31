Косачев прокомментировал принятую резолюцию ПАСЕ с претензиями к России

«Эта резолюция в полном объеме содержит в себе инерцию мышления, набранную Парламентской ассамблей в последние пять лет, когда Россия обсуждалась в отсутствие самой России и, очевидно, предвзято», — заметил сенатор.

Косачев обратил внимание на то, что за эти годы приняли несколько «очень жестких антироссийских резолюций».

«Они все без исключения были весьма поверхностными, односторонними и преследовали совершенно очевидные политические цели. В нынешней резолюции все эти клише воспроизведены… Эта резолюция, как и все предыдущие, принятые в отсутствие России, не будет иметь никакого эффекта», — подчеркнул он.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с претензиями в адрес России. Они касаются Крыма, соблюдения прав человека, крушения малайзийского Boeing MH17 и других вопросов.