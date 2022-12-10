Мир 10 декабря 2022, 00:35 Госдеп ответил на вопрос о возобновлении выдачи виз в России Представитель Госдепа Патель: США нечего объявить по вопросу выдаче виз в России freepik

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США пока нечего сообщить касательно возможных планов по возобновлению в России выдачи виз. Об этом сообщил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель. Трансляция брифинга велась на YouTube-канале Государственного департамента.

«Я пока не готов объявить о каких-либо новых шагах в части выдачи виз», — сказал Патель.

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В конце ноября временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд сообщила, что Штаты хотят найти более доступные, нежели Польша, государства для выдачи иммиграционных виз россиянам. Она добавила, что США по-прежнему готовы принимать граждан России, которые хотят учиться или просто планируют побывать в стране.

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С середины мая 2021 года в России перестали выдавать неиммиграционные визы США. Это произошло после того, как Москва в ответ на объявленные Вашингтоном санкции и новую высылку российских дипломатов ограничила наем диппредставительством США россиян и граждан третьих стран. Американская дипломатическая миссия сократила штат своих работников, но также заявила, что у нее не будет возможности оказывать консульские услуги в большом объеме.