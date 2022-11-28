28 ноября 2022, 07:24
США стали искать страну для выдачи россиянам иммиграционных виз
Дипломат Руд заявила, что США ищут замену Польше для выдачи россиянам иммиграционных виз
Соединенные Штаты хотят найти более доступные, нежели Польша государства для выдачи россиянам иммиграционных виз. Такое заявление сделала в интервью РИА «Новости» временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд.
«Что касается иммиграционных виз, мы знаем, что российским гражданам сложно добираться до Варшавы, города, в котором мы обрабатываем эту категорию виз, поэтому мы сейчас пытаемся определить для этой цели другие, более доступные для россиян места», — сказала она.
Реклама
Дипломат добавила, что Штаты по-прежнему готовы принимать граждан РФ, которые хотят учиться в США или просто хотят побывать там. По ее словам, в России число сотрудников посольства серьезно сократилось, особенно это касается консульского отдела. Те, кто остался, в основном занимаются вопросами американцев, являющихся в РФ участниками судебного процесса или находящихся в тюрьме.«Пока мы не в состоянии предоставлять полный набор консульских услуг, российские граждане могут обращаться за американскими (неиммиграционными — прим. ред.) визами в любой стране, где есть посольство США», — добавила она.
Реклама
Штаты в середине весны 2021 года расширили антироссийские санкции и выслали из страны 10 российских дипломатов. Россия тогда в ответ включила США в перечень недружественных государств, которым запрещено нанимать к себе на работу граждан третьих стран и россиян. Тогда американская дипломатическая миссия сократила штат своих работников и заявила, что у нее не будет возможности оказывать консульские услуги в большом объеме. Гражданам РФ с середины мая 2021 года перестали в России выдавать неиммиграционные визы США.
США
Дипломатия
Россия
Реклама
Реклама