Мир 28 ноября 2022, 07:24 США стали искать страну для выдачи россиянам иммиграционных виз Дипломат Руд заявила, что США ищут замену Польше для выдачи россиянам иммиграционных виз freepik

Читать 360tv в

Соединенные Штаты хотят найти более доступные, нежели Польша государства для выдачи россиянам иммиграционных виз. Такое заявление сделала в интервью РИА «Новости» временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд.

«Что касается иммиграционных виз, мы знаем, что российским гражданам сложно добираться до Варшавы, города, в котором мы обрабатываем эту категорию виз, поэтому мы сейчас пытаемся определить для этой цели другие, более доступные для россиян места», — сказала она.

Реклама

Дипломат добавила, что Штаты по-прежнему готовы принимать граждан РФ, которые хотят учиться в США или просто хотят побывать там. По ее словам, в России число сотрудников посольства серьезно сократилось, особенно это касается консульского отдела. Те, кто остался, в основном занимаются вопросами американцев, являющихся в РФ участниками судебного процесса или находящихся в тюрьме.

Реклама

Штаты в середине весны 2021 года расширили антироссийские санкции и выслали из страны 10 российских дипломатов. Россия тогда в ответ включила США в перечень недружественных государств, которым запрещено нанимать к себе на работу граждан третьих стран и россиян. Тогда американская дипломатическая миссия сократила штат своих работников и заявила, что у нее не будет возможности оказывать консульские услуги в большом объеме. Гражданам РФ с середины мая 2021 года перестали в России выдавать неиммиграционные визы США.