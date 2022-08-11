Госдеп оставил «мяч на российской стороне поля» по вопросу обмена заключенными

США выдвинули России «обстоятельное предложение» по обмену заключенными. По мнению американских властей, РФ должна на него ответить.

Замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Пател заявил об этом на регулярном брифинге. Соединенные Штаты, подчеркнул он, не прекращали призывать российскую сторону освободить «неправомерно задержанных» Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

«Администрация [США] <…> неоднократно четко заявляла, что [со стороны Вашингтона] было обстоятельное предложение, чтобы способствовать их освобождению. <…> В конечном счете мяч на российской стороне поля», — подчеркнул представитель американского ведомства.

Пател указал, что США передали предложение «по соответствующим каналам». У госсекретаря Энтони Блинкена была возможность поднять вопрос напрямую в ходе телефонной беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Министр иностранных дел России отмечал, что страна готова обсуждать с американцами обмен заключенными. Публичные заявления со стороны США по теме Лавров назвал проблемой, поскольку речь фактически идет о неравноценной сделке.