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    11 августа 2022, 22:22

    Госдеп оставил «мяч на российской стороне поля» по вопросу обмена заключенными

    Госдеп: в вопросе обмена заключенными между США и РФ «мяч на российской стороне поля»

    Александра Ломейко

    США выдвинули России «обстоятельное предложение» по обмену заключенными. По мнению американских властей, РФ должна на него ответить.

    Госдеп оставил «мяч на российской стороне поля» по вопросу обмена заключенными

    Замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Пател заявил об этом на регулярном брифинге. Соединенные Штаты, подчеркнул он, не прекращали призывать российскую сторону освободить «неправомерно задержанных» Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

    «Администрация [США] <…> неоднократно четко заявляла, что [со стороны Вашингтона] было обстоятельное предложение, чтобы способствовать их освобождению. <…> В конечном счете мяч на российской стороне поля», — подчеркнул представитель американского ведомства.

    Пател указал, что США передали предложение «по соответствующим каналам». У госсекретаря Энтони Блинкена была возможность поднять вопрос напрямую в ходе телефонной беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

    Министр иностранных дел России отмечал, что страна готова обсуждать с американцами обмен заключенными. Публичные заявления со стороны США по теме Лавров назвал проблемой, поскольку речь фактически идет о неравноценной сделке.