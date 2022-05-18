Госдеп не увидел оснований для диалога Лаврова и Блинкен

Разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном на данном этапе не оказался бы конструктивным. В Госдепартаменте заметили, что каналы связи между Вашингтоном и Москвой «существенно ограничены».

Представитель Госдепа Нед Прайс заметил на брифинге, что Россия якобы не дает оснований надеяться на результативный диалог. Последняя беседа Лаврова и Блинкена, напомнил Прайс, состоялась 12 февраля. На прошлой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином.

В Госдепе заявили, что США «готовы взять в руки телефон, если бы разговор вел к конструктивным результатам». В нынешней ситуации американской стороне на них рассчитывать не приходится.

«Ничего не дает нам оснований считать, что диалог будет конструктивен сейчас», — сказал Прайс.

Он также заявил о продолжающейся работе каналов связи между Вашингтоном и Москвой. Из-за сложностей с функционированием дипмиссий они «существенно ограничены».