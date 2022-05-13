Шойгу и Остин провели первые с февраля переговоры по телефону

Вопросы международной безопасности, включая тему Украины, обсудил министр обороны России Сергей Шойгу с главой Пентагона Ллойдом Остином. Как сообщила пресс-служба российского ведомства, беседа прошла по инициативе американской стороны.

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны США Ллойдом Остином. Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны России.

RT со ссылкой на пресс-секретаря военного ведомства США Джона Кирби уточнил, что это первая беседа министров обороны двух держав с 18 февраля. Представитель Пентагона отметил, что Остин призвал министра Шойгу к прекращению огня на Украине и отметил важность поддержки линии связи.