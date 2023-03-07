Мир 07 марта 2023, 02:41 Госдеп назвал условие для продления ДСНВ после 2026 года Госдеп: продолжение ДСНВ после 2026 года возможно при возвращении России к его исполнению РИА «Новости»

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Вопрос о продолжении действия Договора о стратегическом наступательном вооружении после 2026 года опережает события и несостоятелен при нынешней приостановке России своего участия в нем. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, его процитировало РИА «Новости».

«Этот вопрос намного опережает события.<…> До того, как говорить, что произойдет в 2026 году и о потенциально новом договоре, мы бы хотели сфокусироваться на том, чтобы вернуть Москву к его исполнению, что соответствует интересам американцев, россиян и всего мира», — сказал Прайс.

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По словам представителя Госдепа, Москва может легко вернуться к исполнению Договора. Для этого требуется разрешить инспекции на объектах ДСНВ.

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Россия не станет пересматривать решение о временной приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений, заявили в российском МИД. Точки на i поставлены, указ подписан, отметили в министерстве. Россию не устраивает продолжение работы в текущем формате ДСНВ, так как обстоятельства серьезно отличаются от тех, которые были на момент его подписания.