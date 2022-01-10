Рябков назвал переговоры РФ и США по гарантиям безопасности сложными, но конкретными

США серьезно подошли к предложениям РФ по гарантиям безопасности и провели их углубленную проработку. Об этом по итогам российской-американских консультаций рассказал журналистам заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«У нас сложилось впечатление, что американская сторона очень серьезно подошла к российским предложениям, провела их углубленную проработку», — сказал Рябков, чьи слова процитировал ТАСС.

Дипломат отметил, что разговор с США по гарантиям безопасности был сложным и профессиональным, без попыток что-либо приукрашивать и обходить острые углы. При этом Рябков подчеркнул, что консультации не должны длиться месяцами и годами. Он считает, что стороны должны «на порядок» ускориться.

«Когда руководство Российской Федерации подчеркивает, что нужны срочные и немедленные ответы — это не фигура речи, это не преувеличение. Это то, что сформулировано как „полетное задание“ для нас. Американцам, по-моему, это удалось донести», — сказал Рябков.

По его словам, полная ясность относительно того, в каком формате и в какие сроки состоится новый раунд переговоров — и состоится ли он вообще — появится в ближайшие дни. При этом Рябков заявил, что ситуация на переговорах РФ и США по гарантиям безопасности не безнадежна. Как минимум, стороны смогли «поговорить по вопросам, которые раньше незримо присутствовали, но вроде как за кадром». Теперь же все проблемы названы своими именами и это, по мнению дипломата, само по себе производит оздоравливающий эффект на отношения между двумя государствами.

При этом Рябков признал, что существуют вопросы, по которым РФ и США имеют противоположные взгляды. Например, тема дальнейшего расширения НАТО.

Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности прошли в Женеве 10 января. Ранее РФ направила США и НАТО проект соглашений по безопасности, согласно которому Москва предложила альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.

После переговоров с США, Россия примет участие в Совете Россия-НАТО, который намечен на 12 января в Брюсселе. Затем состоятся консультации с Евросоюзом.