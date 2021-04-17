Госдеп назвал ответные меры РФ «достойными сожаления»

В Государственном департаменте отреагировали на меры, которые Россия предприняла в ответ на санкции США. Ведомство заявило, что они «достойны сожаления и ведут к эскалации».

Госдеп назвал недавние действия американской стороны «пропорциональным и подходящими». Об этом заявил представитель ведомства, слова которого привел телеканал CNN.

«Мы оставляем право ответить на любые ответные российские меры», — заявили в Госдепе, уточнив, что «попасть в цикл эскалации» не входит в интересы Соединенных Штатов.

Москва ответила на высылку российских дипломатов из США и введение санкций против российских предприятий. Российская сторона предложит покинуть страну 10 сотрудникам американского диппредставительства.

Кроме того, прекращается практика бесконтрольных краткосрочных поездок сотрудников дипмиссии США в РФ, а передвижение американских дипломатов по стране ограничат. В России также намерены прекратить деятельность американских фондов, вмешивающихся в политику государства. Восьми чиновникам администрации Соединенных Штатов запрещен въезд в РФ, а послу Джону Салливану рекомендовали отправиться в Вашингтон на консультации.