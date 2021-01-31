МИД РФ потребовал от Госдепа США прекратить вмешательство в дела России
«Нет сомнений, что нацеленные на поощрение протестов действия являются частью стратегии сдерживания России. <…> Требуем прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств и напоминаем об ответственности», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Facebook.
Российские дипломаты отметили, что вмешательство США во внутренние дела России — такой же доказанный факт, как и раскрутка фейков и призывов к несанкционированным акциям «подконтрольными Вашингтону интернет-платформами».
В МИД добавили, что поддержка нарушения закона госсекретарем Америки Блинкеном является еще одним подтверждением «закулисной роли Вашингтона».
Кроме того, представители российского министерства обратили внимание американских владельцев аккаунта посольства на терминологию — митинги не «запланированные», как они их называют, а незаконные. В таких случаях в США «открывают стрельбу на поражение».