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    31 января 2021, 19:45

    МИД РФ потребовал от Госдепа США прекратить вмешательство в дела России

    Анастасия Калинина

    Министерство внутренних дел РФ потребовало от Госдепа США и американского посольства в Москве прекратить вмешательства во внутренние дела России. В ведомстве заявили, что это нацелено на сдерживание страны.

    «Нет сомнений, что нацеленные на поощрение протестов действия являются частью стратегии сдерживания России. <…> Требуем прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств и напоминаем об ответственности», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

    Российские дипломаты отметили, что вмешательство США во внутренние дела России — такой же доказанный факт, как и раскрутка фейков и призывов к несанкционированным акциям «подконтрольными Вашингтону интернет-платформами».

    В МИД добавили, что поддержка нарушения закона госсекретарем Америки Блинкеном является еще одним подтверждением «закулисной роли Вашингтона».

    Кроме того, представители российского министерства обратили внимание американских владельцев аккаунта посольства на терминологию — митинги не «запланированные», как они их называют, а незаконные. В таких случаях в США «открывают стрельбу на поражение».