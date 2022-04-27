Госдеп допустил наращивание давления на Россию из-за Украины

США будут наращивать давление на Россию при дальнейшей эскалации на Украине, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс на брифинге. При этом Штаты готовы ответить взаимностью на смену курса.

«Пока Москва эскалирует, мы продолжаем эскалировать наши санкции и экономические меры. Если Москва изменит свой курс, мы сменим наш курс», — сказал Прайс. Его слова привело РИА «Новости».

Соединенные Штаты, как отметил представитель госдепа, видят в санкциях не самоцель, а средство достижение цели — прекращения боевых действий на Украине. Это не означает, что не будет привлечения к ответственности.

«Конечно, ответственность должна быть, и мы проговаривали различные механизмы для этого», — отметил он.

На прошлой неделе Прайс заявил, что американский Госдепартамент изучает вопрос возможности признания России «страной — спонсором терроризма». Ведомство рассматривает все доступные инструменты для «привлечения России к ответственности» за ситуацию с Украиной, рассказал телеканалу CNN высокопоставленный источник в Госдепартаменте.