Госдепартамент США изучает вопрос возможности признания России «страной — спонсором терроризма». Об этом в эфире телеканала CNN сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

«Мы внимательно изучаем факты. Мы внимательно изучаем закон. <…> Если это будет возможно по закону, мы применим его, если он эффективен и уместен», — сказал Прайс.

Как рассказал телеканалу высокопоставленный источник в Госдепартаменте, ведомство рассматривает все доступные инструменты для «привлечения России к ответственности» за ситуацию с Украиной, в том числе — объявление ее государством — спонсором терроризма. Этот процесс может занять недели до момента принятия решения, уточнил собеседник CNN

Госдепартамента США определяет «страну — спонсор терроризма» как «государство, неоднократно оказывавшее поддержку актам международного терроризма». Yаделение страны соответствующим статусом позволит главе американского государства ввести дополнительные санкции, ограничить или полностью запретить продажу оружия и технологий двойного назначения. Также в этом случае стране могут отказать в получении экономической помощи, c ее дипломатов снимается имунитет.

На сегодняшний день в мире подобный статус имеют четыре государства: КНДР, Куба, Иран и Сирия.

По данным газеты The Washington Post, о присвоении РФ такого статуса просил Джо Байдена президент Украины Владимир Зеленский.