Российские войска отправились в Белоруссию для проверки сил реагирования Союзного государства

Минобороны России направило первые подразделения войск в Белоруссию для проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства республики.

Мероприятие пройдет в два этапа. В первой части пройдет передислокация войск в связи с внезапностью проведения проверки. Бойцам предстоит разгрузиться и отправиться в район выполнения задач. На месте военные отработают создание малых военных группировок в направлениях угроз.

Первые подразделения российских войск уже начали прибывать в Белоруссию.

«В соответствии с утвержденным замыслом проверки сил реагирования Союзного государства на территорию Белоруссии начали прибывать подразделения из состава Вооруженных сил Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе Минобороны республики.

Первый этап проверки завершится 9 февраля. После этого в Белоруссии начнутся совместные учения «Союзная решимость — 2022», которые продлятся до 20 февраля. К мероприятию привлекут воинские части Восточного военного округа Вооруженных сил России.