Госдеп: Байден готов к переговорам с Путиным по Украине «в любое время и в любом формате»

Россия не отказалась от плана «напасть» на Украину, но предотвратить будущие военные действия еще можно дипломатическим путем. С таким заявлением в эфире телеканала CNN выступил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что президент США Джо Байден готов к переговорам с Владимиром Путиным «в любое время и в любом формате», если это убедит Россию отказаться от «вторжения».

«Пока танки не покатятся, а самолеты не полетят, мы будем использовать любую возможность и каждую минуту, чтобы увидеть, дипломатическими путями убедить президента Путина отказаться от нападения», — заявил Блинкен.

Глава Госдепа прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который призвал ввести превентивные санкции против России.

Блинкен отметил, что США не намерены раскрывать своих планов по введению новых ограничений, чтобы не дать возможности российским властям подготовиться и принять меры для снижения их эффективности.

«Цель санкций — удержать Россию от войны. Как только вы активируете их, этот сдерживающий фактор исчезнет. Поэтому мы не будем их использовать до последней минуты», — отметил Блинкен.

Глава Госдепа напомнил, что США и страны НАТО уже предупредили Россию, что санкции будут очень жесткими.

На следующей неделе Энтони Блинкен должен встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым для следующего раунда переговоров по Украине и гарантиям безопасности. Глава Госдепа подчеркнул, что сейчас все зависит от России. Если «вторжение» произойдет, то переговоров не будет.

Россия уже много раз отмечала, что не планирует «вторгаться» на территорию Украины. В официальном ответе МИД России на предложения США по гарантиями безопасности говорится, что для деэскалации ситуации официальный Киев должен начать выполнение Минских соглашений.