Гору в Германии выставили на продажу на eBay

Неожиданное объявление появилось на eBay: там предлагают купить гору в Германии для личного пользования. Как сообщило издание New York Post, цена вопроса — 235 тысяч долларов.

Для покупки целой горы это выгодное предложение. 15 лет назад ее предлагали приобрести за 1,2 миллиона долларов, то есть почти в шесть раз дороже. Гора называется Циркельштайн, она находится в немецком национальном парке Саксонская Швейцария.

«Несмотря на небольшой размер, характерная форма делает его одним из самых ярких скальных образований в Эльбских Песчаниковых горах», — говорится в описании товара.

На продажу гору выставили ее нынешние владельцы. Их возраст уже преклонный, и следить за состоянием Циркельштайна они больше не могут. Будущие хозяева горы смогут распоряжаться ей, но вырубать лес или ликвидировать парк на ней не имеют права. Нельзя и возводить на Циркельштайне ограждения. Зато новый владелец горы станет единственным человеком, которому можно ездить по ней на машине.

Менеджер, который занимается продажей Циркельштайна, отметил: в его жизни это первый случай, когда приходится продавать гору.

Другое необычное объявление тоже появилось на eBay, но закончилось не выручкой, а приездом саперов. Мужчина в Великобритании нашел бомбу времен Второй мировой войны. Он решил продать ее коллекционерам, но те сразу сказали: находиться рядом с такой находкой крайне опасно. В дом британца приехали саперы, здание оцепили, а бомбу отвезли на полигон.