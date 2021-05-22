Объявление о продаже «ретробомбы» появилось на eBay

Житель Великобритании Марк Уильямс выложил на eBay объявление о продаже «ретробомбы». Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Мужчина случайно нашел немецкий снаряд времен Второй мировой войны. Интересно, что он сделал это при помощи металлоискателя на детской площадке в Саутгемптоне.

После этого не не стал вызывать специалистов, а отнес оружие домой и попытался продать.

«Ретробомба. Недорого», — написал он. Уильямс указал в описании, что это «подлинная зажигательная бомба» в «состоянии б/у». Цену он назначил 15 фунтов — около 1,5 тысячи рублей.

Коллекционер связанных со Второй мировой войной вещей Ральф Шервин был в шоке, когда увидел это объявление. Он написал продавцу, что это очень опасно. В результате домой к Уильямсу приехали саперы. Они оцепили дом и эвауировали всех жителей. Бомбу увезли на полигон и уничтожили.

«Я подробно объяснил, что на бомбе виден оксид железа, пробивающийся из отверстий и стыков. На „носу“ есть детонатор. Через время он сработает, и Уильямса уже ничто не спасет», — рассказал Шервин.