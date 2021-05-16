Город Газа остался без электричества после обстрела

Израильские военные открыли ответный огонь по некоторым районам Газы. В результате ракетного обстрела город остался без электричества. Об этом сообщило агентство WAFA.

По информации агентства, в Газе упало порядка 20 ракет. Снаряды разрушили большое количество зданий, а район Римал оказался обесточен. Во время обстрела погибли как минимум два мирных жителя, а десятки людей получили ранения. Среди пострадавших были женщины и дети.

В ночь на 16 мая сирены воздушной тревоги сработали в Тель-Авиве и некоторых других городах Израиля. После двухчасового перемирия из сектора Газа начался массированный ракетный обстрел израильской территории. Военные Израиля после этого открыты ответный огонь.

Палестино-израильский конфликт обострился в начале мая. Тогда израильские власти стали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме. Решение суда привело к протестам и беспорядкам. В итоге в ситуацию вмешалась группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа. Когда Израиль отказался выполнять выдвинутые требования, радикалы начали запускать ракеты.