Сирены воздушной тревоги снова сработали в Тель-Авиве

Массированный ракетный обстрел снова начался в Израиле. Снаряды запустили по Тель-Авиву из сектора Газа. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

Сирены воздушной тревоги сработали в Тель-Авиве, Ашдоде, Ашкелоне и на Западном берегу. Обстрел израильских городов начался сразу после полуночи. Снаряды перехватывает система ПРО «Железный купол».

«Мы начинаем наносить мощные ракетные удары по Тель-Авиву и его окрестностям, а также запускать десятки ракет на Ашдод в ответ на разрушение башни „Аль-Джаля“ и гибель мирных жителей», — заявил представитель движения ХАМАС. Цитату привела радиостанция Donya Al Watan.

Ранее представитель военного крыла ХАМАС «Бригад аль-Кассам» Абу Убайда заявил о прекращении обстрела Тель-Авива. Перемирие было объявлено на два часа, с 22:00 до 24:00.

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла в начале мая. Причиной стало решение суда о выселении нескольких арабских семей из иерусалимского квартала Шейх-Джаррах. После этого в стране начали устраивать протесты, которые привели к ракетным обстрелам территорий.