Россия всегда была и остается надежным поставщиком энергоресурсов. Попытки Белого дома возложить на страну вину за рост цен на бензин в США связаны с желанием заработать политические очки на русофобии.

Посольство РФ В США отреагировало в своем Telegram-канале на новость телеканала Fox Business о подключении американскими чиновниками блогеров к кампании «по возложению вины за топливный кризис в США на российское руководство».

«Данная новость подтверждает стремление Вашингтона зарабатывать политические очки за счет русофобии», — сказано в сообщении.

Образ внешнего врага, подчеркнули дипломаты, необходим Соединенным Штатам для оправдания собственных провалов в решении проблем внутри страны.

«Россия — надежный поставщик энергоресурсов, доказавший это десятилетиями взаимовыгодного партнерства со всеми государствами мира», — подчеркнули в посольстве.

Причиной инфляции и роста цен в США диппредставительство назвало «необеспеченные триллионные финвливания в экономику, а также санкционные войны против неугодных государств».

Российская сторона не отказывалась от поставок топлива Соединенным Штатам. Однако в Белом доме проигнорировали потребности простых людей и приняли решение о прекращении закупок углеводородов.