Гордон предрек распад Украины из-за языковых ограничений

Принятие закона об обязательном использовании государственного языка на Украине может привести к распаду страны. Такое мнение высказал украинский журналист Дмитрий Гордон.

На Украине с начала года вступила в силу норма закона об обеспечении функционирования государственного языка, согласно которой, работники сферы обслуживания должны вести диалог с клиентами исключительно на украинском языке. Переход на другой язык допускается только в случае личной просьбы клиента. Вместе с тем вводится штраф за обслуживание на русском языке.

Гордон считает, что в отличие от Киева и западной части Украины, новый закон может вызвать проблемы у жителей юго-восточных регионов. В частности, журналист указал, что в Одессе «люди привыкли торговать по-русски». Он предостерег, что данные нововведения могут поспособствовать разъединению страны:

«От Украины могут остаться клочки», — заявил Гордон в эфире телеканала «Украина 24».

Украинский депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик ранее раскритиковал решение Киева по отказу от российских кредитов. Парламентарий считает, что это повлечет за собой последствия для экономической ситуации в стране.