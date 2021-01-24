На Украине сочли ошибкой отказ от российских кредитов

Отказ Украины от получения российских кредитов является ошибкой. С таким заявлением выступил глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционного платформы — За жизнь» Андрей Лесик.

В эфире телеканала NewsOne политик напомнил о событиях, которые произошли в 2013–2014 годах, когда на Украине сменилась власть.

«Самая большая ошибка. <…> Три миллиарда долларов получила Украина от России без каких-либо условий. В марте должна была получить еще 12. Без каких-либо условий, только платите проценты», — сказал Лесик. Его цитирует Ura.ru.

От кредиторов Международного валютного фонда (МВФ), по словам политика, Киев получает «примерно те же деньги» или в разы меньше.

«Но только нам диктуют условия: какая должна быть цена на газ, как мы должны проводить реформу здравоохранения, образования, что мы должны делать со своей экономикой, промышленностью. Их задача нас уничтожить», — отметил Лесик.

По его мнению, сейчас Украина пребывает под давлением МВФ, а также находится под внешним управлением. Лесик считает, что страна должна быть «местом между Россией и Европой».

Накануне стало известно, что Украина захотела срочно отключится от энергосистемы, которую делит с Россией и Белоруссией. Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко считает этот вопрос своей главной задачей. Взамен он планирует подключить страну к европейской системе, «где нормальная прозрачная цена». При это, если Украина действительно отключится от единой системы, покупать энергию у России и Белоруссии она больше не сможет.