Мир 14 ноября 2022, 22:59 Google заплатит штраф за незаконную слежку за пользователями — СМИ AP: Google выплатит 400 миллионов долларов из-за отслеживания геолокаций пользователей Unsplash

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Корпорация Google выплатит по иску почти 400 миллионов долларов — ее обвиняют в незаконном отслеживании геолокации пользователей. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники. Иск подали 40 американских штатов.

Они обвинили компанию в нарушении конфиденциальности и отслеживании местоположения пользователей.

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«Это урегулирование иска на 391,5 миллиона долларов является исторической победой для потребителей в эпоху растущей зависимости от технологий. Данные о местоположении являются одной из наиболее конфиденциальных и ценных персональных данных, которые собирает Google», — приводит агентство слова генпрокурора Коннектикута Уилльяма Тонга.

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Расследование действий компании началось в 2018 году. По словам генпрокуроров, которые занимались этим делом, Google использовала данные о геолокации для предложения таргетированной рекламы.

В рамках нынешнего соглашения компания пообещала сделать «более прозрачными» для пользователя действия, связанные с определением геолокации.

Недавно стало известно, что власти Техаса подали на Google в суд, обвинив в незаконном сборе биометрических данных.