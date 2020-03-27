Google выделит 800 млн долларов на борьбу с коронавирусом

Американская корпорация Google из-за текущей ситуации с коронавирусом выделит 800 миллионов долларов, чтобы поддержать бизнес и организации здравоохранения. Компания будет размещать рекламу бесплатно или на льготных условиях.

Об этом заявил генеральный директор компании Сундара Пичаи, сообщил ТАСС.

Google будет бесплатно размещать рекламу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и десятков других медицинских организаций на общую сумму 250 миллионов долларов. Пичаи считает, что это поможет учреждениям предоставлять важную информацию о том, как предотвратить распространение COVID-19.

Около 340 миллионов выделят на льготы для малого и среднего бизнеса. Компании смогут размещать рекламу на особых условиях.

«Мы надеемся, что это позволит им отчасти компенсировать некоторые расходы на то, чтобы оставаться на связи с клиентами», — рассказал гендиректор Google.

200 миллионов компания направит на программы обеспечения «малого и среднего бизнеса доступом к капиталу» по всему миру.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. На момент написания материала число зараженных в мире достигло 568 тысяч человек.

Ранее стало известно, как другие бизнес-гиганты борются с эпидемией.